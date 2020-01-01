TXA (TXA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TXA (TXA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TXA (TXA) teave The first architecture to support CEX-like trade speeds while also protecting user privacy and funds by not requiring centralized fund custody. TXA merges centralized order management with decentralized settlement to create the world's first hDEX (Hybrid-Decentralized Exchange) Ametlik veebisait: https://www.txa.app/ Ostke TXA kohe!

TXA (TXA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TXA (TXA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.66K $ 2.66K $ 2.66K Koguvaru: $ 47.89M $ 47.89M $ 47.89M Ringlev varu: $ 15.64M $ 15.64M $ 15.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.15K $ 8.15K $ 8.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.85 $ 5.85 $ 5.85 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00017009 $ 0.00017009 $ 0.00017009 Lisateave TXA (TXA) hinna kohta

TXA (TXA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TXA (TXA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TXA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TXA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TXA tokeni tokenoomikat, avastage TXA tokeni reaalajas hinda!

TXA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TXA võiks suunduda? Meie TXA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TXA tokeni hinna ennustust kohe!

