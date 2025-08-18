Rohkem infot TXA

1 TXA/USD reaalajas hind:

$0.00017009
$0.00017009$0.00017009
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
TXA (TXA) reaalajas hinnagraafik
TXA (TXA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

+0.00%

+0.04%

+0.04%

TXA (TXA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TXA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TXAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.85 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TXA muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.00% 24 tunni vältel +0.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TXA (TXA) – turuteave

--
----

TXA praegune turukapitalisatsioon on $ 2.66K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TXA ringlev varu on 15.64M, mille koguvaru on 47892925.96887012. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.15K.

TXA (TXA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TXA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TXA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TXA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TXA ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.00%
30 päeva$ 0-22.68%
60 päeva$ 0-26.05%
90 päeva$ 0--

Mis on TXA (TXA)

The first architecture to support CEX-like trade speeds while also protecting user privacy and funds by not requiring centralized fund custody. TXA merges centralized order management with decentralized settlement to create the world's first hDEX (Hybrid-Decentralized Exchange)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TXA (TXA) allikas

Ametlik veebisait

TXA hinna ennustus (USD)

Kui palju on TXA (TXA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TXA (TXA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TXA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TXA hinna ennustust kohe!

TXA kohalike valuutade suhtes

TXA (TXA) tokenoomika

TXA (TXA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TXA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TXA (TXA) kohta

Kui palju on TXA (TXA) tänapäeval väärt?
Reaalajas TXA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TXA/USD hind?
Praegune hind TXA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TXA turukapitalisatsioon?
TXA turukapitalisatsioon on $ 2.66K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TXA ringlev varu?
TXA ringlev varu on 15.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TXA (ATH) hind?
TXA saavutab ATH hinna summas 5.85 USD.
Mis oli kõigi aegade TXA madalaim (ATL) hind?
TXA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TXA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TXA kauplemismaht on -- USD.
Kas TXA sel aastal kõrgemale ka suundub?
TXA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TXA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.