Tx24 is the most advanced global crypto exchange . We provide a safe and reliable platform where anyone can exchange traditional currencies for a range of the world's leading cryptocurrencies. Since 2023, we've been a cornerstone of the crypto industry, earning the trust of millions of individuals and financial institutions looking for a reliable trading venue. Whether you're trading on our web platform, mobile app or APIs, Tx24 gives you the tools you need to effectively execute your strategy and seize market opportunities. Ametlik veebisait: https://www.tx24.io

Tx24 (TXT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tx24 (TXT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 981.06K $ 981.06K $ 981.06K Koguvaru: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ringlev varu: $ 74.67M $ 74.67M $ 74.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.059991 $ 0.059991 $ 0.059991 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0038026 $ 0.0038026 $ 0.0038026 Praegune hind: $ 0.0131091 $ 0.0131091 $ 0.0131091 Lisateave Tx24 (TXT) hinna kohta

Tx24 (TXT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tx24 (TXT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TXT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TXT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TXT tokeni tokenoomikat, avastage TXT tokeni reaalajas hinda!

TXT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TXT võiks suunduda? Meie TXT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

