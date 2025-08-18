Rohkem infot TXT

Tx24 hind (TXT)

Loendis mitteolevad

1 TXT/USD reaalajas hind:

$0.01395813
$0.01395813
-0.20%1D
Tx24 (TXT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:10:46 (UTC+8)

Tx24 (TXT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0133974
$ 0.0133974
24 h madal
$ 0.01410751
$ 0.01410751
24 h kõrge

$ 0.0133974
$ 0.0133974

$ 0.01410751
$ 0.01410751

$ 0.059991
$ 0.059991

$ 0.0038026
$ 0.0038026

+0.14%

-0.28%

-33.36%

-33.36%

Tx24 (TXT) reaalajas hind on $0.01395813. Viimase 24 tunni jooksul TXT kaubeldud madalaim $ 0.0133974 ja kõrgeim $ 0.01410751 näitab aktiivset turu volatiivsust. TXTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.059991 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0038026.

Lüliajalise tootluse osas on TXT muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, -0.28% 24 tunni vältel -33.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tx24 (TXT) – turuteave

$ 1.04M
$ 1.04M

--
--

$ 2.79M
$ 2.79M

74.67M
74.67M

200,000,000.0
200,000,000.0

Tx24 praegune turukapitalisatsioon on $ 1.04M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TXT ringlev varu on 74.67M, mille koguvaru on 200000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.79M.

Tx24 (TXT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tx24 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tx24 ja USD hinnamuutus $ -0.0031401828.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tx24 ja USD hinnamuutus $ -0.0052650303.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tx24 ja USD hinnamuutus $ -0.003425019329862218.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.28%
30 päeva$ -0.0031401828-22.49%
60 päeva$ -0.0052650303-37.72%
90 päeva$ -0.003425019329862218-19.70%

Mis on Tx24 (TXT)

Tx24 is the most advanced global crypto exchange . We provide a safe and reliable platform where anyone can exchange traditional currencies for a range of the world’s leading cryptocurrencies. Since 2023, we’ve been a cornerstone of the crypto industry, earning the trust of millions of individuals and financial institutions looking for a reliable trading venue. Whether you’re trading on our web platform, mobile app or APIs, Tx24 gives you the tools you need to effectively execute your strategy and seize market opportunities.

Üksuse Tx24 (TXT) allikas

Ametlik veebisait

Tx24 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tx24 (TXT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tx24 (TXT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tx24 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tx24 hinna ennustust kohe!

TXT kohalike valuutade suhtes

Tx24 (TXT) tokenoomika

Tx24 (TXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tx24 (TXT) kohta

Kui palju on Tx24 (TXT) tänapäeval väärt?
Reaalajas TXT hind USD on 0.01395813 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TXT/USD hind?
Praegune hind TXT/USD on $ 0.01395813. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tx24 turukapitalisatsioon?
TXT turukapitalisatsioon on $ 1.04M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TXT ringlev varu?
TXT ringlev varu on 74.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TXT (ATH) hind?
TXT saavutab ATH hinna summas 0.059991 USD.
Mis oli kõigi aegade TXT madalaim (ATL) hind?
TXT nägi ATL hinda summas 0.0038026 USD.
Milline on TXT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TXT kauplemismaht on -- USD.
Kas TXT sel aastal kõrgemale ka suundub?
TXT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TXT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:10:46 (UTC+8)

