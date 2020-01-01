Twurtle the turtle (TWURTLE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Twurtle the turtle (TWURTLE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Twurtle the turtle (TWURTLE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Twurtle the turtle (TWURTLE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.18K $ 15.18K $ 15.18K Koguvaru: $ 997.96M $ 997.96M $ 997.96M Ringlev varu: $ 997.96M $ 997.96M $ 997.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.18K $ 15.18K $ 15.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00269514 $ 0.00269514 $ 0.00269514 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001054 $ 0.00001054 $ 0.00001054 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Twurtle the turtle (TWURTLE) hinna kohta

Twurtle the turtle (TWURTLE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Twurtle the turtle (TWURTLE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TWURTLE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TWURTLE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TWURTLE tokeni tokenoomikat, avastage TWURTLE tokeni reaalajas hinda!

TWURTLE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TWURTLE võiks suunduda? Meie TWURTLE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TWURTLE tokeni hinna ennustust kohe!

