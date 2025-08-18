Rohkem infot TWX

Twiskers logo

Twiskers hind (TWX)

Loendis mitteolevad

1 TWX/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Twiskers (TWX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:49:49 (UTC+8)

Twiskers (TWX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00328065
$ 0.00328065$ 0.00328065

$ 0.00002996
$ 0.00002996$ 0.00002996

--

--

+6.40%

+6.40%

Twiskers (TWX) reaalajas hind on $0.00006063. Viimase 24 tunni jooksul TWX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TWXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00328065 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002996.

Lüliajalise tootluse osas on TWX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +6.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Twiskers (TWX) – turuteave

$ 60.63K
$ 60.63K$ 60.63K

--
----

$ 60.63K
$ 60.63K$ 60.63K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Twiskers praegune turukapitalisatsioon on $ 60.63K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TWX ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 60.63K.

Twiskers (TWX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Twiskers ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Twiskers ja USD hinnamuutus $ -0.0000104423.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Twiskers ja USD hinnamuutus $ -0.0000346418.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Twiskers ja USD hinnamuutus $ -0.0000929026365047524.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0000104423-17.22%
60 päeva$ -0.0000346418-57.13%
90 päeva$ -0.0000929026365047524-60.51%

Mis on Twiskers (TWX)

Hewwo, I’m Twiskers, the fiercest cat in town! Better watch out, ‘cause I’m here to conquer all the memes with my fluff and claws, nya!

Üksuse Twiskers (TWX) allikas

Ametlik veebisait

Twiskers hinna ennustus (USD)

Kui palju on Twiskers (TWX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Twiskers (TWX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Twiskers nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Twiskers hinna ennustust kohe!

TWX kohalike valuutade suhtes

Twiskers (TWX) tokenoomika

Twiskers (TWX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TWX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Twiskers (TWX) kohta

Kui palju on Twiskers (TWX) tänapäeval väärt?
Reaalajas TWX hind USD on 0.00006063 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TWX/USD hind?
Praegune hind TWX/USD on $ 0.00006063. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Twiskers turukapitalisatsioon?
TWX turukapitalisatsioon on $ 60.63K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TWX ringlev varu?
TWX ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TWX (ATH) hind?
TWX saavutab ATH hinna summas 0.00328065 USD.
Mis oli kõigi aegade TWX madalaim (ATL) hind?
TWX nägi ATL hinda summas 0.00002996 USD.
Milline on TWX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TWX kauplemismaht on -- USD.
Kas TWX sel aastal kõrgemale ka suundub?
TWX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TWX hinna ennustust.
Twiskers (TWX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

