Mis on TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

Üksuse TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) tokenoomika

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NVDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) kohta Kui palju on TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) tänapäeval väärt? Reaalajas NVDA hind USD on 138.09 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NVDA/USD hind? $ 138.09 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NVDA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TWIN Asset Token NVDA Long turukapitalisatsioon? NVDA turukapitalisatsioon on $ 23.37K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NVDA ringlev varu? NVDA ringlev varu on 169.26 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NVDA (ATH) hind? NVDA saavutab ATH hinna summas 138.64 USD . Mis oli kõigi aegade NVDA madalaim (ATL) hind? NVDA nägi ATL hinda summas 129.37 USD . Milline on NVDA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NVDA kauplemismaht on -- USD . Kas NVDA sel aastal kõrgemale ka suundub? NVDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NVDA hinna ennustust

