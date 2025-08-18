Rohkem infot NVDA

TWIN Asset Token NVDA Long logo

TWIN Asset Token NVDA Long hind (NVDA)

Loendis mitteolevad

1 NVDA/USD reaalajas hind:

0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:23:31 (UTC+8)

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

--

+0.09%

+0.09%

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) reaalajas hind on $138.09. Viimase 24 tunni jooksul NVDA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NVDAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 138.64 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 129.37.

Lüliajalise tootluse osas on NVDA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +0.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) – turuteave

--
----

TWIN Asset Token NVDA Long praegune turukapitalisatsioon on $ 23.37K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NVDA ringlev varu on 169.26, mille koguvaru on 169.2611289056218. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.37K.

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TWIN Asset Token NVDA Long ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TWIN Asset Token NVDA Long ja USD hinnamuutus $ -0.3681755580.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TWIN Asset Token NVDA Long ja USD hinnamuutus $ +8.7068230620.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TWIN Asset Token NVDA Long ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.3681755580-0.26%
60 päeva$ +8.7068230620+6.31%
90 päeva$ 0--

Mis on TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

TWIN Asset Token NVDA Long hinna ennustus (USD)

Kui palju on TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TWIN Asset Token NVDA Long nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TWIN Asset Token NVDA Long hinna ennustust kohe!

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) tokenoomika

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NVDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) kohta

Kui palju on TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) tänapäeval väärt?
Reaalajas NVDA hind USD on 138.09 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NVDA/USD hind?
Praegune hind NVDA/USD on $ 138.09. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TWIN Asset Token NVDA Long turukapitalisatsioon?
NVDA turukapitalisatsioon on $ 23.37K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NVDA ringlev varu?
NVDA ringlev varu on 169.26 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NVDA (ATH) hind?
NVDA saavutab ATH hinna summas 138.64 USD.
Mis oli kõigi aegade NVDA madalaim (ATL) hind?
NVDA nägi ATL hinda summas 129.37 USD.
Milline on NVDA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NVDA kauplemismaht on -- USD.
Kas NVDA sel aastal kõrgemale ka suundub?
NVDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NVDA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.