TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) teave TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels. Ametlik veebisait: https://app.twinfinance.io Valge raamat: https://docs.twinfinance.io Ostke MSTR kohe!

TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.48K $ 13.48K $ 13.48K Koguvaru: $ 35.62 $ 35.62 $ 35.62 Ringlev varu: $ 35.62 $ 35.62 $ 35.62 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.48K $ 13.48K $ 13.48K Kõigi aegade kõrgeim: $ 383.64 $ 383.64 $ 383.64 Kõigi aegade madalaim: $ 331.7 $ 331.7 $ 331.7 Praegune hind: $ 378.5 $ 378.5 $ 378.5 Lisateave TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) hinna kohta

TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MSTR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MSTR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MSTR tokeni tokenoomikat, avastage MSTR tokeni reaalajas hinda!

MSTR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MSTR võiks suunduda? Meie MSTR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MSTR tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!