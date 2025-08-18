Mis on TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

TWIN ASSET TOKEN MSTR hinna ennustus (USD)

Kui palju on TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TWIN ASSET TOKEN MSTR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TWIN ASSET TOKEN MSTR hinna ennustust kohe!

MSTR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) tokenoomika

TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MSTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) kohta Kui palju on TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) tänapäeval väärt? Reaalajas MSTR hind USD on 378.5 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MSTR/USD hind? $ 378.5 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MSTR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TWIN ASSET TOKEN MSTR turukapitalisatsioon? MSTR turukapitalisatsioon on $ 13.48K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MSTR ringlev varu? MSTR ringlev varu on 35.62 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MSTR (ATH) hind? MSTR saavutab ATH hinna summas 383.64 USD . Mis oli kõigi aegade MSTR madalaim (ATL) hind? MSTR nägi ATL hinda summas 331.7 USD . Milline on MSTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MSTR kauplemismaht on -- USD . Kas MSTR sel aastal kõrgemale ka suundub? MSTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MSTR hinna ennustust

TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) Olulised valdkonna uudised