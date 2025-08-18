Mis on TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

Üksuse TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) kohta Kui palju on TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) tänapäeval väärt? Reaalajas INVDA hind USD on 78.08 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune INVDA/USD hind? $ 78.08 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind INVDA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TWIN Asset Token iNVDA Short turukapitalisatsioon? INVDA turukapitalisatsioon on $ 13.24K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on INVDA ringlev varu? INVDA ringlev varu on 169.26 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim INVDA (ATH) hind? INVDA saavutab ATH hinna summas 90.31 USD . Mis oli kõigi aegade INVDA madalaim (ATL) hind? INVDA nägi ATL hinda summas 77.18 USD . Milline on INVDA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine INVDA kauplemismaht on -- USD . Kas INVDA sel aastal kõrgemale ka suundub? INVDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INVDA hinna ennustust

