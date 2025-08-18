Mis on TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

Üksuse TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) tokenoomika

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IMSTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) kohta Kui palju on TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) tänapäeval väärt? Reaalajas IMSTR hind USD on 229.93 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IMSTR/USD hind? $ 229.93 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IMSTR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TWIN ASSET TOKEN iMSTR turukapitalisatsioon? IMSTR turukapitalisatsioon on $ 8.19K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IMSTR ringlev varu? IMSTR ringlev varu on 35.62 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IMSTR (ATH) hind? IMSTR saavutab ATH hinna summas 268.2 USD . Mis oli kõigi aegade IMSTR madalaim (ATL) hind? IMSTR nägi ATL hinda summas 211.77 USD . Milline on IMSTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IMSTR kauplemismaht on -- USD . Kas IMSTR sel aastal kõrgemale ka suundub? IMSTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IMSTR hinna ennustust

