Mis on TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

Üksuse TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) tokenoomika

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ICOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) kohta Kui palju on TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) tänapäeval väärt? Reaalajas ICOIN hind USD on 29.74 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ICOIN/USD hind? $ 29.74 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ICOIN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TWIN Asset Token iCOIN short turukapitalisatsioon? ICOIN turukapitalisatsioon on $ 589.54 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ICOIN ringlev varu? ICOIN ringlev varu on 19.77 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ICOIN (ATH) hind? ICOIN saavutab ATH hinna summas 101.77 USD . Mis oli kõigi aegade ICOIN madalaim (ATL) hind? ICOIN nägi ATL hinda summas 25.95 USD . Milline on ICOIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ICOIN kauplemismaht on -- USD . Kas ICOIN sel aastal kõrgemale ka suundub? ICOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ICOIN hinna ennustust

