TWIN ASSET TOKEN iAAPL hind (IAAPL)

$231.34
0.00%1D
TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) reaalajas hinnagraafik
TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 243.53
$ 225.93
TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) reaalajas hind on $231.34. Viimase 24 tunni jooksul IAAPL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. IAAPLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 243.53 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 225.93.

Lüliajalise tootluse osas on IAAPL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) – turuteave

$ 20.34K
--
$ 20.34K
87.93
87.93199504698747
TWIN ASSET TOKEN iAAPL praegune turukapitalisatsioon on $ 20.34K -- 24 tunnise kauplemismahuga. IAAPL ringlev varu on 87.93, mille koguvaru on 87.93199504698747. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.34K.

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TWIN ASSET TOKEN iAAPL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TWIN ASSET TOKEN iAAPL ja USD hinnamuutus $ -3.6245888520.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TWIN ASSET TOKEN iAAPL ja USD hinnamuutus $ -3.6245888520.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TWIN ASSET TOKEN iAAPL ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -3.6245888520-1.56%
60 päeva$ -3.6245888520-1.56%
90 päeva$ 0--

Mis on TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Valge raamat
Ametlik veebisait

TWIN ASSET TOKEN iAAPL hinna ennustus (USD)

Kui palju on TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TWIN ASSET TOKEN iAAPL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TWIN ASSET TOKEN iAAPL hinna ennustust kohe!

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) tokenoomika

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IAAPL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) kohta

Kui palju on TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) tänapäeval väärt?
Reaalajas IAAPL hind USD on 231.34 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IAAPL/USD hind?
Praegune hind IAAPL/USD on $ 231.34. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TWIN ASSET TOKEN iAAPL turukapitalisatsioon?
IAAPL turukapitalisatsioon on $ 20.34K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IAAPL ringlev varu?
IAAPL ringlev varu on 87.93 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IAAPL (ATH) hind?
IAAPL saavutab ATH hinna summas 243.53 USD.
Mis oli kõigi aegade IAAPL madalaim (ATL) hind?
IAAPL nägi ATL hinda summas 225.93 USD.
Milline on IAAPL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IAAPL kauplemismaht on -- USD.
Kas IAAPL sel aastal kõrgemale ka suundub?
IAAPL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IAAPL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.