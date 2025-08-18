Mis on TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

TWIN ASSET TOKEN iAAPL hinna ennustus (USD)

Kui palju on TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TWIN ASSET TOKEN iAAPL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TWIN ASSET TOKEN iAAPL hinna ennustust kohe!

IAAPL kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) tokenoomika

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IAAPL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) kohta Kui palju on TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) tänapäeval väärt? Reaalajas IAAPL hind USD on 231.34 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IAAPL/USD hind? $ 231.34 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IAAPL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TWIN ASSET TOKEN iAAPL turukapitalisatsioon? IAAPL turukapitalisatsioon on $ 20.34K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IAAPL ringlev varu? IAAPL ringlev varu on 87.93 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IAAPL (ATH) hind? IAAPL saavutab ATH hinna summas 243.53 USD . Mis oli kõigi aegade IAAPL madalaim (ATL) hind? IAAPL nägi ATL hinda summas 225.93 USD . Milline on IAAPL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IAAPL kauplemismaht on -- USD . Kas IAAPL sel aastal kõrgemale ka suundub? IAAPL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IAAPL hinna ennustust

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) Olulised valdkonna uudised