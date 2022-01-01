Turbos Finance (TURBOS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Turbos Finance (TURBOS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Turbos Finance (TURBOS) teave What is the project about? Turbos Finance is a non-custodial and hyper-efficient decentralized exchange (DEX), backed by Jump Crypto and Mysten Labs. Built on Sui since June 2022, Turbos brings a universal notion of digital asset ownership and unprecedented horizontal scalability to DeFi. What makes your project unique? User-friendly DEX Our platform offers user-centric and intuitive trading features in token swap, liquidity provision and token bridging. Unique social features are added to create a seamless and efficient trading experience for our users. Smart Routing With smart routing, users can trade assets amongst liquidity pools. This pioneering feature calculates the best route based on available liquidity and swap fees in each pool, ensuring users get the best possible rate for their trades. One-off liquidity layer Serving as a one-stop-shop solution in the Sui ecosystem, we are the ultimate liquidity powerhouse with concentrated liquidity AMM, TurboStar (launchpad), TurbosBoost and perpetual trading offered all-in-one. History of your project. We deployed on Sui devnet since June 2022. What’s next for your project? Q2 2023 Testnet Smart contract audit IDO/IEO TurboStar launchpad TurbosBoost campaign Social trading feature enhancement Q3 2023 Perpetual AMM What can your token be used for? TURBOS, the protocol token on Turbos Finance, is underpinned by a strong token infrastructure designed to provide incentives, rewards, and various utilities for community members, fostering a thriving and dynamic ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.turbos.finance/ Valge raamat: https://docsend.com/view/az3ucbpz54v9zkp6 Ostke TURBOS kohe!

Turbos Finance (TURBOS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Turbos Finance (TURBOS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.96M $ 6.96M $ 6.96M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 6.62B $ 6.62B $ 6.62B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.52M $ 10.52M $ 10.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00726967 $ 0.00726967 $ 0.00726967 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000145 $ 0.00000145 $ 0.00000145 Praegune hind: $ 0.00105036 $ 0.00105036 $ 0.00105036 Lisateave Turbos Finance (TURBOS) hinna kohta

Turbos Finance (TURBOS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Turbos Finance (TURBOS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TURBOS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TURBOS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TURBOS tokeni tokenoomikat, avastage TURBOS tokeni reaalajas hinda!

TURBOS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TURBOS võiks suunduda? Meie TURBOS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TURBOS tokeni hinna ennustust kohe!

