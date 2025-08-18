Turbos Finance hind (TURBOS)
+0.68%
-1.39%
-7.20%
-7.20%
Turbos Finance (TURBOS) reaalajas hind on $0.0011093. Viimase 24 tunni jooksul TURBOS kaubeldud madalaim $ 0.00109829 ja kõrgeim $ 0.00117171 näitab aktiivset turu volatiivsust. TURBOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00726967 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000145.
Lüliajalise tootluse osas on TURBOS muutunud +0.68% viimase tunni jooksul, -1.39% 24 tunni vältel -7.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Turbos Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 7.34M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TURBOS ringlev varu on 6.62B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.09M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Turbos Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Turbos Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0002972676.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Turbos Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0002708393.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Turbos Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0007789972635914381.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-1.39%
|30 päeva
|$ -0.0002972676
|-26.79%
|60 päeva
|$ -0.0002708393
|-24.41%
|90 päeva
|$ -0.0007789972635914381
|-41.25%
What is the project about? Turbos Finance is a non-custodial and hyper-efficient decentralized exchange (DEX), backed by Jump Crypto and Mysten Labs. Built on Sui since June 2022, Turbos brings a universal notion of digital asset ownership and unprecedented horizontal scalability to DeFi. What makes your project unique? User-friendly DEX Our platform offers user-centric and intuitive trading features in token swap, liquidity provision and token bridging. Unique social features are added to create a seamless and efficient trading experience for our users. Smart Routing With smart routing, users can trade assets amongst liquidity pools. This pioneering feature calculates the best route based on available liquidity and swap fees in each pool, ensuring users get the best possible rate for their trades. One-off liquidity layer Serving as a one-stop-shop solution in the Sui ecosystem, we are the ultimate liquidity powerhouse with concentrated liquidity AMM, TurboStar (launchpad), TurbosBoost and perpetual trading offered all-in-one. History of your project. We deployed on Sui devnet since June 2022. What’s next for your project? Q2 2023 Testnet Smart contract audit IDO/IEO TurboStar launchpad TurbosBoost campaign Social trading feature enhancement Q3 2023 Perpetual AMM What can your token be used for? TURBOS, the protocol token on Turbos Finance, is underpinned by a strong token infrastructure designed to provide incentives, rewards, and various utilities for community members, fostering a thriving and dynamic ecosystem.
Turbos Finance (TURBOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TURBOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.