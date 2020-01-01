Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) teave Tung Tung Tung Sahur is the official token inspired by the wildly viral TikTok meme featuring the iconic brainrot character. This token has been officially deployed by none other than the meme’s original creator, @noxaasht on TikTok — ensuring that the project stays true to its roots and maintains full authenticity. Fueled by the chaotic energy and humor of TikTok's brainrot culture, this project aims to be more than just a meme — it's the beginning of a full-blown movement. Backed and supported directly by the creator who brought this character to life, Tung Tung Tung Sahur isn't just riding the wave of virality — it's shaping it. Our mission is to build a thriving ecosystem around this unique cultural phenomenon. From mobile apps to addictive mini-games, we’re developing engaging, brainrot-fueled experiences that bring the TikTok community deeper into the memeverse. Whether you’re a longtime fan of the meme or just discovering the magic, you’re invited to join us as we onboard TikTok users into a new era of meme-powered entertainment and digital culture. Ametlik veebisait: https://tungtung.fun/ Ostke SAHUR kohe!

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 40.91K $ 40.91K $ 40.91K Koguvaru: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Ringlev varu: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 40.91K $ 40.91K $ 40.91K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00094338 $ 0.00094338 $ 0.00094338 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00003236 $ 0.00003236 $ 0.00003236 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) hinna kohta

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAHUR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAHUR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAHUR tokeni tokenoomikat, avastage SAHUR tokeni reaalajas hinda!

SAHUR – hinna ennustus

