Tulip Protocol logo

Tulip Protocol hind (TULIP)

Loendis mitteolevad

1 TULIP/USD reaalajas hind:

$0.063684
$0.063684
-1.60%1D
mexc
USD
Tulip Protocol (TULIP) reaalajas hinnagraafik
Tulip Protocol (TULIP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0637
$ 0.0637
24 h madal
$ 0.06513
$ 0.06513
24 h kõrge

$ 0.0637
$ 0.0637

$ 0.06513
$ 0.06513

$ 50.22
$ 50.22

$ 0.063684
$ 0.063684

-0.31%

-1.65%

-20.27%

-20.27%

Tulip Protocol (TULIP) reaalajas hind on $0.063684. Viimase 24 tunni jooksul TULIP kaubeldud madalaim $ 0.0637 ja kõrgeim $ 0.06513 näitab aktiivset turu volatiivsust. TULIPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 50.22 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.063684.

Lüliajalise tootluse osas on TULIP muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -1.65% 24 tunni vältel -20.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tulip Protocol (TULIP) – turuteave

$ 99.45K
$ 99.45K

--
--

$ 636.84K
$ 636.84K

1.56M
1.56M

10,000,000.0
10,000,000.0

Tulip Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 99.45K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TULIP ringlev varu on 1.56M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 636.84K.

Tulip Protocol (TULIP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tulip Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.00107327425359749.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tulip Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0225556118.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tulip Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0314067708.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tulip Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.01618991830152588.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00107327425359749-1.65%
30 päeva$ -0.0225556118-35.41%
60 päeva$ -0.0314067708-49.31%
90 päeva$ -0.01618991830152588-20.26%

Mis on Tulip Protocol (TULIP)

Tulip Protocol is the first yield aggregator on Solana, averaging around 80mm-100mm TVL. Our first product is autocompounding vaults utilizing Raydium's farms.

Üksuse Tulip Protocol (TULIP) allikas

Ametlik veebisait

Tulip Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tulip Protocol (TULIP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tulip Protocol (TULIP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tulip Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tulip Protocol hinna ennustust kohe!

TULIP kohalike valuutade suhtes

Tulip Protocol (TULIP) tokenoomika

Tulip Protocol (TULIP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TULIP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tulip Protocol (TULIP) kohta

Kui palju on Tulip Protocol (TULIP) tänapäeval väärt?
Reaalajas TULIP hind USD on 0.063684 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TULIP/USD hind?
Praegune hind TULIP/USD on $ 0.063684. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tulip Protocol turukapitalisatsioon?
TULIP turukapitalisatsioon on $ 99.45K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TULIP ringlev varu?
TULIP ringlev varu on 1.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TULIP (ATH) hind?
TULIP saavutab ATH hinna summas 50.22 USD.
Mis oli kõigi aegade TULIP madalaim (ATL) hind?
TULIP nägi ATL hinda summas 0.063684 USD.
Milline on TULIP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TULIP kauplemismaht on -- USD.
Kas TULIP sel aastal kõrgemale ka suundub?
TULIP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TULIP hinna ennustust.
