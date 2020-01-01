Tubbi (TUBBI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tubbi (TUBBI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tubbi (TUBBI) teave $TUBBI is a utility-driven token built on the SUI blockchain, designed to integrate seamlessly into gaming, decentralized finance (DeFi), and other blockchain ecosystems. Its primary focus lies in bridging the gap between entertainment and real-world applications by providing tangible use cases such as gaming rewards, liquidity provision, and decentralized trading. As a core component of its ecosystem, $TUBBI empowers users through seamless integrations, low-cost and high-speed transactions, and a robust tokenomics model that fosters sustainable growth. By aligning with platforms in gaming, DeFi, and beyond, $TUBBI enhances adoption and drives engagement, creating a vibrant community of users, developers, and stakeholders. Ametlik veebisait: https://tubbi.meme Valge raamat: https://tubbi.gitbook.io/tubbi

Tubbi (TUBBI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tubbi (TUBBI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.83K $ 2.83K $ 2.83K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.83K $ 2.83K $ 2.83K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00019738 $ 0.00019738 $ 0.00019738 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0

Tubbi (TUBBI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tubbi (TUBBI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TUBBI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TUBBI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TUBBI tokeni tokenoomikat, avastage TUBBI tokeni reaalajas hinda!

TUBBI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TUBBI võiks suunduda? Meie TUBBI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

