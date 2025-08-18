Rohkem infot TUBBI

Tubbi logo

Tubbi hind (TUBBI)

Loendis mitteolevad

1 TUBBI/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
Tubbi (TUBBI) reaalajas hinnagraafik
Tubbi (TUBBI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Tubbi (TUBBI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TUBBI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TUBBIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TUBBI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tubbi (TUBBI) – turuteave

$ 2.83K
$ 2.83K$ 2.83K

--
----

$ 2.83K
$ 2.83K$ 2.83K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Tubbi praegune turukapitalisatsioon on $ 2.83K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TUBBI ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.83K.

Tubbi (TUBBI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tubbi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tubbi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tubbi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tubbi ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-18.55%
60 päeva$ 0+8.27%
90 päeva$ 0--

Mis on Tubbi (TUBBI)

$TUBBI is a utility-driven token built on the SUI blockchain, designed to integrate seamlessly into gaming, decentralized finance (DeFi), and other blockchain ecosystems. Its primary focus lies in bridging the gap between entertainment and real-world applications by providing tangible use cases such as gaming rewards, liquidity provision, and decentralized trading. As a core component of its ecosystem, $TUBBI empowers users through seamless integrations, low-cost and high-speed transactions, and a robust tokenomics model that fosters sustainable growth. By aligning with platforms in gaming, DeFi, and beyond, $TUBBI enhances adoption and drives engagement, creating a vibrant community of users, developers, and stakeholders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Tubbi (TUBBI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Tubbi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tubbi (TUBBI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tubbi (TUBBI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tubbi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tubbi hinna ennustust kohe!

TUBBI kohalike valuutade suhtes

Tubbi (TUBBI) tokenoomika

Tubbi (TUBBI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TUBBI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tubbi (TUBBI) kohta

Kui palju on Tubbi (TUBBI) tänapäeval väärt?
Reaalajas TUBBI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TUBBI/USD hind?
Praegune hind TUBBI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tubbi turukapitalisatsioon?
TUBBI turukapitalisatsioon on $ 2.83K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TUBBI ringlev varu?
TUBBI ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TUBBI (ATH) hind?
TUBBI saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade TUBBI madalaim (ATL) hind?
TUBBI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TUBBI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TUBBI kauplemismaht on -- USD.
Kas TUBBI sel aastal kõrgemale ka suundub?
TUBBI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TUBBI hinna ennustust.
