TSUBA (TSUBA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TSUBA (TSUBA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TSUBA (TSUBA) teave Tsuba is an AI-powered platform that generates smart betting insights for users. By combining advanced algorithms and AI models, Tsuba helps users make better, data-driven decisions with precision and speed. Tsuba continues to grow as an AI-powered companion for bettors, offering a unique blend of smart insights and community-driven rewards. We are committed to enhancing the platform with new features, expanding our ecosystem, and making betting smarter, more rewarding, and accessible for everyone. Ametlik veebisait: https://tsuba.ai Ostke TSUBA kohe!

TSUBA (TSUBA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TSUBA (TSUBA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 36.68K $ 36.68K $ 36.68K Koguvaru: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Ringlev varu: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.68K $ 36.68K $ 36.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00476962 $ 0.00476962 $ 0.00476962 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00002789 $ 0.00002789 $ 0.00002789 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave TSUBA (TSUBA) hinna kohta

TSUBA (TSUBA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TSUBA (TSUBA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TSUBA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TSUBA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TSUBA tokeni tokenoomikat, avastage TSUBA tokeni reaalajas hinda!

TSUBA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TSUBA võiks suunduda? Meie TSUBA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TSUBA tokeni hinna ennustust kohe!

