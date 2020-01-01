Tsotchke (TSOTCHKE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tsotchke (TSOTCHKE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tsotchke (TSOTCHKE) teave Decentralized Science (DeSci) aims to fix the broken incentives in research with tokens + community. TSOTCHKE is a movement that could become the hub for quantum mechanics which is the next frontier of physics. The Problem with Modern Science Why do so many groundbreaking ideas die before they even begin? The scientific community is somehow fragmented yet centralized (due to gatekeeping) while being driven by outdated incentives: -Publishing is controlled by a few, keeping knowledge locked away. -Collaboration is fragmented, stuck in academic silos. -How can we expect breakthroughs when the system actively discourages them? DeSci flips this. It’s science powered by coordination through tokenization. Ametlik veebisait: https://github.com/tsotchke/spin_based_neural_network Ostke TSOTCHKE kohe!

Tsotchke (TSOTCHKE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tsotchke (TSOTCHKE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Koguvaru: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Ringlev varu: $ 946.38M $ 946.38M $ 946.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.057103 $ 0.057103 $ 0.057103 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00105666 $ 0.00105666 $ 0.00105666 Praegune hind: $ 0.00198275 $ 0.00198275 $ 0.00198275 Lisateave Tsotchke (TSOTCHKE) hinna kohta

Tsotchke (TSOTCHKE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tsotchke (TSOTCHKE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TSOTCHKE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TSOTCHKE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TSOTCHKE tokeni tokenoomikat, avastage TSOTCHKE tokeni reaalajas hinda!

