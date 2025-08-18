Rohkem infot TSOTCHKE

Tsotchke hind (TSOTCHKE)

Tsotchke (TSOTCHKE) reaalajas hinnagraafik
Tsotchke (TSOTCHKE) hinna teave (USD)

Tsotchke (TSOTCHKE) reaalajas hind on $0,0022257. Viimase 24 tunni jooksul TSOTCHKE kaubeldud madalaim $ 0,00211303 ja kõrgeim $ 0,0023096 näitab aktiivset turu volatiivsust. TSOTCHKEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0,057103 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0,00105666.

Lüliajalise tootluse osas on TSOTCHKE muutunud -%0,97 viimase tunni jooksul, +%4,37 24 tunni vältel -%17,06 viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tsotchke (TSOTCHKE) – turuteave

$ 2,12M
$ 2,12M$ 2,12M

$ 2,24M
$ 2,24M$ 2,24M

946,38M
946,38M 946,38M

999.979.686,286868
999.979.686,286868 999.979.686,286868

Tsotchke praegune turukapitalisatsioon on $ 2,12M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TSOTCHKE ringlev varu on 946,38M, mille koguvaru on 999979686.286868. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2,24M.

Tsotchke (TSOTCHKE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tsotchke ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tsotchke ja USD hinnamuutus $ +0,0009385701.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tsotchke ja USD hinnamuutus $ +0,0013306378.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tsotchke ja USD hinnamuutus $ -0,000202823021375472.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+%4,37
30 päeva$ +0,0009385701+%42,17
60 päeva$ +0,0013306378+%59,79
90 päeva$ -0,000202823021375472-%8,35

Mis on Tsotchke (TSOTCHKE)

Decentralized Science (DeSci) aims to fix the broken incentives in research with tokens + community. TSOTCHKE is a movement that could become the hub for quantum mechanics which is the next frontier of physics. The Problem with Modern Science Why do so many groundbreaking ideas die before they even begin? The scientific community is somehow fragmented yet centralized (due to gatekeeping) while being driven by outdated incentives: -Publishing is controlled by a few, keeping knowledge locked away. -Collaboration is fragmented, stuck in academic silos. -How can we expect breakthroughs when the system actively discourages them? DeSci flips this. It’s science powered by coordination through tokenization.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Tsotchke (TSOTCHKE) allikas

Ametlik veebisait

Tsotchke hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tsotchke (TSOTCHKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tsotchke (TSOTCHKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tsotchke nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tsotchke hinna ennustust kohe!

TSOTCHKE kohalike valuutade suhtes

Tsotchke (TSOTCHKE) tokenoomika

Tsotchke (TSOTCHKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TSOTCHKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tsotchke (TSOTCHKE) kohta

Kui palju on Tsotchke (TSOTCHKE) tänapäeval väärt?
Reaalajas TSOTCHKE hind USD on 0,0022257 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TSOTCHKE/USD hind?
Praegune hind TSOTCHKE/USD on $ 0,0022257. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tsotchke turukapitalisatsioon?
TSOTCHKE turukapitalisatsioon on $ 2,12M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TSOTCHKE ringlev varu?
TSOTCHKE ringlev varu on 946,38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TSOTCHKE (ATH) hind?
TSOTCHKE saavutab ATH hinna summas 0,057103 USD.
Mis oli kõigi aegade TSOTCHKE madalaim (ATL) hind?
TSOTCHKE nägi ATL hinda summas 0,00105666 USD.
Milline on TSOTCHKE kauplemismaht?
Kas TSOTCHKE sel aastal kõrgemale ka suundub?
TSOTCHKE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TSOTCHKE hinna ennustust.
Tsotchke (TSOTCHKE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

