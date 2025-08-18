Mis on TruthFi (TRUTHFI)

TruthFi is a community-driven meme coin launched on November 21, 2024, with the community takeover happening on November 23, 2024, after the original developers abandoned the project. The initiative is a 'community takeover,' where crypto enthusiasts have stepped in to revive and redefine its purpose. It draws inspiration from a trademark registered by Trump Media & Technology Group, originally intended for crypto payments, sparking curiosity and engagement within the crypto space. TruthFi operates as a meme coin, aiming to foster a sense of collaboration, experimentation, and fun among its supporters. By leveraging the community’s collective creativity and resources, it seeks to build an ecosystem driven by shared ideas and inclusivity rather than traditional top-down development models. As a project grounded in its origins as a trademark associated with Trump Media, TruthFi carries a cultural and satirical edge, positioning itself as both a commentary on the intersection of politics and cryptocurrency and a unique addition to the meme coin landscape. The coin’s future is shaped by its active community, which continues to explore potential applications, utility, and growth opportunities. TruthFi exemplifies the power of decentralized collaboration in shaping innovative and unconventional cryptocurrency projects.

TruthFi (TRUTHFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUTHFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TruthFi (TRUTHFI) kohta Kui palju on TruthFi (TRUTHFI) tänapäeval väärt? Reaalajas TRUTHFI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TRUTHFI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TRUTHFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TruthFi turukapitalisatsioon? TRUTHFI turukapitalisatsioon on $ 97.92K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TRUTHFI ringlev varu? TRUTHFI ringlev varu on 999.93M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRUTHFI (ATH) hind? TRUTHFI saavutab ATH hinna summas 0.00200181 USD . Mis oli kõigi aegade TRUTHFI madalaim (ATL) hind? TRUTHFI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TRUTHFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TRUTHFI kauplemismaht on -- USD . Kas TRUTHFI sel aastal kõrgemale ka suundub? TRUTHFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRUTHFI hinna ennustust

