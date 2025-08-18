Rohkem infot TRUTHFI

TRUTHFI Hinnainfo

TRUTHFI Ametlik veebisait

TRUTHFI Tokenoomika

TRUTHFI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

TruthFi logo

TruthFi hind (TRUTHFI)

Loendis mitteolevad

1 TRUTHFI/USD reaalajas hind:

--
----
-4.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
TruthFi (TRUTHFI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:07:25 (UTC+8)

TruthFi (TRUTHFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00200181
$ 0.00200181$ 0.00200181

$ 0
$ 0$ 0

-0.73%

-4.08%

-10.52%

-10.52%

TruthFi (TRUTHFI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TRUTHFI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRUTHFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00200181 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TRUTHFI muutunud -0.73% viimase tunni jooksul, -4.08% 24 tunni vältel -10.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TruthFi (TRUTHFI) – turuteave

$ 97.92K
$ 97.92K$ 97.92K

--
----

$ 97.92K
$ 97.92K$ 97.92K

999.93M
999.93M 999.93M

999,928,607.12
999,928,607.12 999,928,607.12

TruthFi praegune turukapitalisatsioon on $ 97.92K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRUTHFI ringlev varu on 999.93M, mille koguvaru on 999928607.12. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 97.92K.

TruthFi (TRUTHFI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TruthFi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TruthFi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TruthFi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TruthFi ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.08%
30 päeva$ 0-32.76%
60 päeva$ 0-25.09%
90 päeva$ 0--

Mis on TruthFi (TRUTHFI)

TruthFi is a community-driven meme coin launched on November 21, 2024, with the community takeover happening on November 23, 2024, after the original developers abandoned the project. The initiative is a 'community takeover,' where crypto enthusiasts have stepped in to revive and redefine its purpose. It draws inspiration from a trademark registered by Trump Media & Technology Group, originally intended for crypto payments, sparking curiosity and engagement within the crypto space. TruthFi operates as a meme coin, aiming to foster a sense of collaboration, experimentation, and fun among its supporters. By leveraging the community’s collective creativity and resources, it seeks to build an ecosystem driven by shared ideas and inclusivity rather than traditional top-down development models. As a project grounded in its origins as a trademark associated with Trump Media, TruthFi carries a cultural and satirical edge, positioning itself as both a commentary on the intersection of politics and cryptocurrency and a unique addition to the meme coin landscape. The coin’s future is shaped by its active community, which continues to explore potential applications, utility, and growth opportunities. TruthFi exemplifies the power of decentralized collaboration in shaping innovative and unconventional cryptocurrency projects.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TruthFi (TRUTHFI) allikas

Ametlik veebisait

TruthFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on TruthFi (TRUTHFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TruthFi (TRUTHFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TruthFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TruthFi hinna ennustust kohe!

TRUTHFI kohalike valuutade suhtes

TruthFi (TRUTHFI) tokenoomika

TruthFi (TRUTHFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUTHFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TruthFi (TRUTHFI) kohta

Kui palju on TruthFi (TRUTHFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRUTHFI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRUTHFI/USD hind?
Praegune hind TRUTHFI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TruthFi turukapitalisatsioon?
TRUTHFI turukapitalisatsioon on $ 97.92K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRUTHFI ringlev varu?
TRUTHFI ringlev varu on 999.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRUTHFI (ATH) hind?
TRUTHFI saavutab ATH hinna summas 0.00200181 USD.
Mis oli kõigi aegade TRUTHFI madalaim (ATL) hind?
TRUTHFI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TRUTHFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRUTHFI kauplemismaht on -- USD.
Kas TRUTHFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRUTHFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRUTHFI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:07:25 (UTC+8)

TruthFi (TRUTHFI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.