TruthChain hind (TRUTH)
+0.19%
-7.19%
+25.42%
+25.42%
TruthChain (TRUTH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TRUTH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRUTHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00664614 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on TRUTH muutunud +0.19% viimase tunni jooksul, -7.19% 24 tunni vältel +25.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TruthChain praegune turukapitalisatsioon on $ 236.59K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRUTH ringlev varu on 999.78M, mille koguvaru on 999783593.165939. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 236.59K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse TruthChain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TruthChain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TruthChain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TruthChain ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-7.19%
|30 päeva
|$ 0
|-0.77%
|60 päeva
|$ 0
|-63.66%
|90 päeva
|$ 0
|--
The TruthChain token serves as the backbone of the ecosystem, enabling seamless operations and incentivizing community participation. It has multiple use cases that make it essential to the network’s success and functionality: 1. Validator Rewards: Validators are the nodes hosting neutral and untampered LLMs in the TruthChain network. They play a critical role in maintaining the network’s decentralization and reliability. Tokens are used to reward these validators for their contributions, ensuring the network remains active, secure, and efficient. 2. Transaction Fees: Users querying the TruthChain network for data verification or consensus will pay small transaction fees in tokens. These fees help sustain the ecosystem by compensating validators for their computational efforts. 3. Staking: Tokens can be staked by both validators and users to support the network’s operations. Validators may stake tokens to secure their roles in the ecosystem, while users can stake to earn rewards and participate in securing the network. Staking also acts as a safeguard, discouraging malicious actors from attempting to disrupt the network. 4. Governance: TruthChain is a community-driven project, and the token empowers holders to take part in governance decisions. Token holders can propose and vote on key network upgrades, policy changes, or the inclusion of new LLMs. This ensures that the network evolves according to the collective interest of its community. 5. Access to Services: The token will also act as a medium of exchange for accessing premium features within the ecosystem. Users can use tokens for API calls, advanced verification tools, or other services that require computational resources. These utility-focused applications make the token integral to TruthChain, ensuring it supports decentralization, incentivizes participation, and sustains the ecosystem financially. By aligning incentives with the network’s goals, the token helps establish a reliable, transparent, and censorship-resistant solution for verifying factual data.
