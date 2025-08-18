Rohkem infot TRUMPIE

trumpie logo

trumpie hind (TRUMPIE)

Loendis mitteolevad

1 TRUMPIE/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
trumpie (TRUMPIE) reaalajas hinnagraafik
trumpie (TRUMPIE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00309915
$ 0.00309915$ 0.00309915

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+15.13%

+15.13%

trumpie (TRUMPIE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TRUMPIE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRUMPIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00309915 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TRUMPIE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +15.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

trumpie (TRUMPIE) – turuteave

$ 22.21K
$ 22.21K$ 22.21K

--
----

$ 22.21K
$ 22.21K$ 22.21K

989.89M
989.89M 989.89M

989,886,048.82
989,886,048.82 989,886,048.82

trumpie praegune turukapitalisatsioon on $ 22.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRUMPIE ringlev varu on 989.89M, mille koguvaru on 989886048.82. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.21K.

trumpie (TRUMPIE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse trumpie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse trumpie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse trumpie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse trumpie ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+3.87%
60 päeva$ 0+26.90%
90 päeva$ 0--

Mis on trumpie (TRUMPIE)

MAKE AMERICA MEMEABLE AGAIN!

Üksuse trumpie (TRUMPIE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

trumpie hinna ennustus (USD)

Kui palju on trumpie (TRUMPIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie trumpie (TRUMPIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida trumpie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake trumpie hinna ennustust kohe!

TRUMPIE kohalike valuutade suhtes

trumpie (TRUMPIE) tokenoomika

trumpie (TRUMPIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUMPIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse trumpie (TRUMPIE) kohta

Kui palju on trumpie (TRUMPIE) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRUMPIE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRUMPIE/USD hind?
Praegune hind TRUMPIE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on trumpie turukapitalisatsioon?
TRUMPIE turukapitalisatsioon on $ 22.21K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRUMPIE ringlev varu?
TRUMPIE ringlev varu on 989.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRUMPIE (ATH) hind?
TRUMPIE saavutab ATH hinna summas 0.00309915 USD.
Mis oli kõigi aegade TRUMPIE madalaim (ATL) hind?
TRUMPIE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TRUMPIE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRUMPIE kauplemismaht on -- USD.
Kas TRUMPIE sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRUMPIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRUMPIE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.