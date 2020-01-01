TrumpChain (DJT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TrumpChain (DJT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TrumpChain (DJT) teave TrumpChain is a revolutionary, community-driven blockchain designed to disrupt the crypto establishment. With no venture capital, no seed funding, and no private sales, we’ve built a network that truly belongs to the people. TrumpChain is a aelegated Proof-of-Stake (DPoS) Layer 1 protocol prioritizes fairness, efficiency, and scalability while staying true to the core principles of decentralization. Ametlik veebisait: https://trumpchain.io Ostke DJT kohe!

TrumpChain (DJT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TrumpChain (DJT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 42.42K Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 900.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 47.14K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00159019 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0 Lisateave TrumpChain (DJT) hinna kohta

TrumpChain (DJT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TrumpChain (DJT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DJT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DJT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DJT tokeni tokenoomikat, avastage DJT tokeni reaalajas hinda!

DJT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DJT võiks suunduda? Meie DJT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DJT tokeni hinna ennustust kohe!

