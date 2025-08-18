Rohkem infot DJT

DJT Hinnainfo

DJT Ametlik veebisait

DJT Tokenoomika

DJT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

TrumpChain logo

TrumpChain hind (DJT)

Loendis mitteolevad

1 DJT/USD reaalajas hind:

--
----
-6.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
TrumpChain (DJT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:23:09 (UTC+8)

TrumpChain (DJT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00159019
$ 0.00159019$ 0.00159019

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-6.75%

-12.93%

-12.93%

TrumpChain (DJT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DJT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DJTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00159019 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DJT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -6.75% 24 tunni vältel -12.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TrumpChain (DJT) – turuteave

$ 41.58K
$ 41.58K$ 41.58K

--
----

$ 46.20K
$ 46.20K$ 46.20K

900.00M
900.00M 900.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

TrumpChain praegune turukapitalisatsioon on $ 41.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DJT ringlev varu on 900.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 46.20K.

TrumpChain (DJT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TrumpChain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TrumpChain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TrumpChain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TrumpChain ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.75%
30 päeva$ 0-5.47%
60 päeva$ 0+20.58%
90 päeva$ 0--

Mis on TrumpChain (DJT)

TrumpChain is a revolutionary, community-driven blockchain designed to disrupt the crypto establishment. With no venture capital, no seed funding, and no private sales, we’ve built a network that truly belongs to the people. TrumpChain is a aelegated Proof-of-Stake (DPoS) Layer 1 protocol prioritizes fairness, efficiency, and scalability while staying true to the core principles of decentralization.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TrumpChain (DJT) allikas

Ametlik veebisait

TrumpChain hinna ennustus (USD)

Kui palju on TrumpChain (DJT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TrumpChain (DJT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TrumpChain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TrumpChain hinna ennustust kohe!

DJT kohalike valuutade suhtes

TrumpChain (DJT) tokenoomika

TrumpChain (DJT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DJT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TrumpChain (DJT) kohta

Kui palju on TrumpChain (DJT) tänapäeval väärt?
Reaalajas DJT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DJT/USD hind?
Praegune hind DJT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TrumpChain turukapitalisatsioon?
DJT turukapitalisatsioon on $ 41.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DJT ringlev varu?
DJT ringlev varu on 900.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DJT (ATH) hind?
DJT saavutab ATH hinna summas 0.00159019 USD.
Mis oli kõigi aegade DJT madalaim (ATL) hind?
DJT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DJT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DJT kauplemismaht on -- USD.
Kas DJT sel aastal kõrgemale ka suundub?
DJT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DJT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:23:09 (UTC+8)

TrumpChain (DJT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.