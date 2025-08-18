Mis on TrumpChain (DJT)

TrumpChain is a revolutionary, community-driven blockchain designed to disrupt the crypto establishment. With no venture capital, no seed funding, and no private sales, we’ve built a network that truly belongs to the people. TrumpChain is a aelegated Proof-of-Stake (DPoS) Layer 1 protocol prioritizes fairness, efficiency, and scalability while staying true to the core principles of decentralization.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TrumpChain (DJT) allikas Ametlik veebisait

TrumpChain hinna ennustus (USD)

Kui palju on TrumpChain (DJT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TrumpChain (DJT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TrumpChain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TrumpChain hinna ennustust kohe!

DJT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

TrumpChain (DJT) tokenoomika

TrumpChain (DJT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DJT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TrumpChain (DJT) kohta Kui palju on TrumpChain (DJT) tänapäeval väärt? Reaalajas DJT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DJT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DJT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TrumpChain turukapitalisatsioon? DJT turukapitalisatsioon on $ 41.58K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DJT ringlev varu? DJT ringlev varu on 900.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DJT (ATH) hind? DJT saavutab ATH hinna summas 0.00159019 USD . Mis oli kõigi aegade DJT madalaim (ATL) hind? DJT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DJT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DJT kauplemismaht on -- USD . Kas DJT sel aastal kõrgemale ka suundub? DJT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DJT hinna ennustust

TrumpChain (DJT) Olulised valdkonna uudised