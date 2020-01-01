Trump Shuffle (SHUFFLE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Trump Shuffle (SHUFFLE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Trump Shuffle (SHUFFLE) teave Trump Shuffle is a Viral Meme coin based around the infamous Trump Dance! This Dance has taken over the world. From Professional Athletes to school children and everyone in between can be seen doing this amazing Dance. Together we can do the dance all the way to the moon! With Trump coming into office in just a couple months this may become the official dance of the United States for the next four years! Ametlik veebisait: https://www.trumpshuffle.fun/ Ostke SHUFFLE kohe!

Trump Shuffle (SHUFFLE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Trump Shuffle (SHUFFLE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.99K $ 16.99K $ 16.99K Koguvaru: $ 989.00M $ 989.00M $ 989.00M Ringlev varu: $ 989.00M $ 989.00M $ 989.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.99K $ 16.99K $ 16.99K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00489927 $ 0.00489927 $ 0.00489927 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Trump Shuffle (SHUFFLE) hinna kohta

Trump Shuffle (SHUFFLE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Trump Shuffle (SHUFFLE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHUFFLE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHUFFLE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHUFFLE tokeni tokenoomikat, avastage SHUFFLE tokeni reaalajas hinda!

SHUFFLE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHUFFLE võiks suunduda? Meie SHUFFLE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHUFFLE tokeni hinna ennustust kohe!

