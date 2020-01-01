Trump Official Dance Move (SHIMMY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Trump Official Dance Move (SHIMMY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Trump Official Dance Move (SHIMMY) teave SHIMMY is a meme token launched off of pump.fun, the token is inspired by the signature dance move of the President of the United States Donald Trump. The project is community owned and managed with memetic content being produced to celebrate the virality of the dance move following Trump's re-election. The token has purpose or function and there is no intention of building any further utility besides memes. Ametlik veebisait: https://x.com/ShimmyCoin Ostke SHIMMY kohe!

Trump Official Dance Move (SHIMMY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Trump Official Dance Move (SHIMMY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.02K $ 28.02K $ 28.02K Koguvaru: $ 999.27M $ 999.27M $ 999.27M Ringlev varu: $ 999.27M $ 999.27M $ 999.27M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.02K $ 28.02K $ 28.02K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00455359 $ 0.00455359 $ 0.00455359 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Trump Official Dance Move (SHIMMY) hinna kohta

Trump Official Dance Move (SHIMMY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Trump Official Dance Move (SHIMMY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHIMMY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHIMMY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHIMMY tokeni tokenoomikat, avastage SHIMMY tokeni reaalajas hinda!

SHIMMY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHIMMY võiks suunduda? Meie SHIMMY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHIMMY tokeni hinna ennustust kohe!

