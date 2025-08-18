Mis on Trump Official Dance Move (SHIMMY)

SHIMMY is a meme token launched off of pump.fun, the token is inspired by the signature dance move of the President of the United States Donald Trump. The project is community owned and managed with memetic content being produced to celebrate the virality of the dance move following Trump's re-election. The token has purpose or function and there is no intention of building any further utility besides memes.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Trump Official Dance Move (SHIMMY) allikas Ametlik veebisait

Trump Official Dance Move hinna ennustus (USD)

Kui palju on Trump Official Dance Move (SHIMMY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Trump Official Dance Move (SHIMMY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Trump Official Dance Move nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Trump Official Dance Move hinna ennustust kohe!

SHIMMY kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Trump Official Dance Move (SHIMMY) tokenoomika

Trump Official Dance Move (SHIMMY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIMMY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Trump Official Dance Move (SHIMMY) kohta Kui palju on Trump Official Dance Move (SHIMMY) tänapäeval väärt? Reaalajas SHIMMY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHIMMY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHIMMY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Trump Official Dance Move turukapitalisatsioon? SHIMMY turukapitalisatsioon on $ 27.07K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHIMMY ringlev varu? SHIMMY ringlev varu on 999.27M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIMMY (ATH) hind? SHIMMY saavutab ATH hinna summas 0.00455359 USD . Mis oli kõigi aegade SHIMMY madalaim (ATL) hind? SHIMMY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SHIMMY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHIMMY kauplemismaht on -- USD . Kas SHIMMY sel aastal kõrgemale ka suundub? SHIMMY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIMMY hinna ennustust

Trump Official Dance Move (SHIMMY) Olulised valdkonna uudised