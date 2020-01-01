TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) teave The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR). Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin’s dApp.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. Ametlik veebisait: https://www.trufin.io/ Valge raamat: https://trufin.gitbook.io/docs/tokens/trumatic-token-2 Ostke TRUNEAR kohe!

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.04M Koguvaru: $ 7.54M Ringlev varu: $ 7.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.04M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.76 Kõigi aegade madalaim: $ 1.92 Praegune hind: $ 2.66

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRUNEAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRUNEAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRUNEAR tokeni tokenoomikat, avastage TRUNEAR tokeni reaalajas hinda!

