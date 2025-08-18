Mis on TruFin Staked NEAR (TRUNEAR)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR). - Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.

Üksuse TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tokenoomika

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUNEAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) kohta Kui palju on TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tänapäeval väärt? Reaalajas TRUNEAR hind USD on 2.78 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TRUNEAR/USD hind? $ 2.78 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TRUNEAR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TruFin Staked NEAR turukapitalisatsioon? TRUNEAR turukapitalisatsioon on $ 20.99M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TRUNEAR ringlev varu? TRUNEAR ringlev varu on 7.54M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRUNEAR (ATH) hind? TRUNEAR saavutab ATH hinna summas 3.76 USD . Mis oli kõigi aegade TRUNEAR madalaim (ATL) hind? TRUNEAR nägi ATL hinda summas 1.92 USD . Milline on TRUNEAR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TRUNEAR kauplemismaht on -- USD . Kas TRUNEAR sel aastal kõrgemale ka suundub? TRUNEAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRUNEAR hinna ennustust

