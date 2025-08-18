Rohkem infot TRUNEAR

TruFin Staked NEAR logo

TruFin Staked NEAR hind (TRUNEAR)

Loendis mitteolevad

1 TRUNEAR/USD reaalajas hind:

$2.78
-5.70%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:53:55 (UTC+8)

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.78
24 h madal
$ 3.06
24 h kõrge

$ 2.78
$ 3.06
$ 3.76
$ 1.92
-0.26%

-5.71%

-7.66%

-7.66%

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) reaalajas hind on $2.78. Viimase 24 tunni jooksul TRUNEAR kaubeldud madalaim $ 2.78 ja kõrgeim $ 3.06 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRUNEARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.76 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.92.

Lüliajalise tootluse osas on TRUNEAR muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, -5.71% 24 tunni vältel -7.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) – turuteave

$ 20.99M
--
$ 20.99M
7.54M
7,543,444.79471087
TruFin Staked NEAR praegune turukapitalisatsioon on $ 20.99M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRUNEAR ringlev varu on 7.54M, mille koguvaru on 7543444.79471087. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.99M.

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TruFin Staked NEAR ja USD hinnamuutus $ -0.168740703579247.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TruFin Staked NEAR ja USD hinnamuutus $ -0.1934449100.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TruFin Staked NEAR ja USD hinnamuutus $ +0.5702260940.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TruFin Staked NEAR ja USD hinnamuutus $ -0.1975245427908175.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.168740703579247-5.71%
30 päeva$ -0.1934449100-6.95%
60 päeva$ +0.5702260940+20.51%
90 päeva$ -0.1975245427908175-6.63%

Mis on TruFin Staked NEAR (TRUNEAR)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR). - Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

TruFin Staked NEAR hinna ennustus (USD)

Kui palju on TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TruFin Staked NEAR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TruFin Staked NEAR hinna ennustust kohe!

TRUNEAR kohalike valuutade suhtes

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tokenoomika

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUNEAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) kohta

Kui palju on TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRUNEAR hind USD on 2.78 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRUNEAR/USD hind?
Praegune hind TRUNEAR/USD on $ 2.78. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TruFin Staked NEAR turukapitalisatsioon?
TRUNEAR turukapitalisatsioon on $ 20.99M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRUNEAR ringlev varu?
TRUNEAR ringlev varu on 7.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRUNEAR (ATH) hind?
TRUNEAR saavutab ATH hinna summas 3.76 USD.
Mis oli kõigi aegade TRUNEAR madalaim (ATL) hind?
TRUNEAR nägi ATL hinda summas 1.92 USD.
Milline on TRUNEAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRUNEAR kauplemismaht on -- USD.
Kas TRUNEAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRUNEAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRUNEAR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:53:55 (UTC+8)

