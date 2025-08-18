Mis on TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC). - Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities: - **Target ~5%+ APY:** TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding. - **DeFi Interoperability:** TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers. - **Liquidity Pools:** Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions.

Kui palju on TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) tokenoomika

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) kohta Kui palju on TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) tänapäeval väärt? Reaalajas TRUMATIC hind USD on 0.271264 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TRUMATIC/USD hind? $ 0.271264 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TRUMATIC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TruFin Staked MATIC turukapitalisatsioon? TRUMATIC turukapitalisatsioon on $ 45.04M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TRUMATIC ringlev varu? TRUMATIC ringlev varu on 166.04M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRUMATIC (ATH) hind? TRUMATIC saavutab ATH hinna summas 1.33 USD . Mis oli kõigi aegade TRUMATIC madalaim (ATL) hind? TRUMATIC nägi ATL hinda summas 0.166231 USD . Milline on TRUMATIC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TRUMATIC kauplemismaht on -- USD . Kas TRUMATIC sel aastal kõrgemale ka suundub? TRUMATIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRUMATIC hinna ennustust

