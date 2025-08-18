TruFin Staked MATIC hind (TRUMATIC)
0.00%
+4.22%
+1.34%
+1.34%
TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) reaalajas hind on $0.271264. Viimase 24 tunni jooksul TRUMATIC kaubeldud madalaim $ 0.260149 ja kõrgeim $ 0.276866 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRUMATICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.33 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.166231.
Lüliajalise tootluse osas on TRUMATIC muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +4.22% 24 tunni vältel +1.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TruFin Staked MATIC praegune turukapitalisatsioon on $ 45.04M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRUMATIC ringlev varu on 166.04M, mille koguvaru on 166037252.8819433. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.04M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse TruFin Staked MATIC ja USD hinnamuutus $ +0.01098578.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TruFin Staked MATIC ja USD hinnamuutus $ +0.0150109359.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TruFin Staked MATIC ja USD hinnamuutus $ +0.0859559119.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TruFin Staked MATIC ja USD hinnamuutus $ +0.01737865101504837.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.01098578
|+4.22%
|30 päeva
|$ +0.0150109359
|+5.53%
|60 päeva
|$ +0.0859559119
|+31.69%
|90 päeva
|$ +0.01737865101504837
|+6.85%
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC). - Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities: - **Target ~5%+ APY:** TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding. - **DeFi Interoperability:** TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers. - **Liquidity Pools:** Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TruFin Staked MATIC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake TruFin Staked MATIC hinna ennustust kohe!
TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUMATIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.