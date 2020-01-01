TruFin Staked APT (TRUAPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TruFin Staked APT (TRUAPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TruFin Staked APT (TRUAPT) teave The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s dApp.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. Ametlik veebisait: https://www.trufin.io/

TruFin Staked APT (TRUAPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TruFin Staked APT (TRUAPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 43.25M $ 43.25M $ 43.25M Koguvaru: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M Ringlev varu: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 43.25M $ 43.25M $ 43.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 Kõigi aegade madalaim: $ 3.84 $ 3.84 $ 3.84 Praegune hind: $ 4.37 $ 4.37 $ 4.37 Lisateave TruFin Staked APT (TRUAPT) hinna kohta

TruFin Staked APT (TRUAPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TruFin Staked APT (TRUAPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRUAPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRUAPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRUAPT tokeni tokenoomikat, avastage TRUAPT tokeni reaalajas hinda!

TRUAPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TRUAPT võiks suunduda? Meie TRUAPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TRUAPT tokeni hinna ennustust kohe!

