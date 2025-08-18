Mis on TruFin Staked APT (TRUAPT)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). - Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.

Üksuse TruFin Staked APT (TRUAPT) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TruFin Staked APT (TRUAPT) kohta Kui palju on TruFin Staked APT (TRUAPT) tänapäeval väärt? Reaalajas TRUAPT hind USD on 4.85 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TRUAPT/USD hind? $ 4.85 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TRUAPT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TruFin Staked APT turukapitalisatsioon? TRUAPT turukapitalisatsioon on $ 47.98M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TRUAPT ringlev varu? TRUAPT ringlev varu on 9.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRUAPT (ATH) hind? TRUAPT saavutab ATH hinna summas 15.37 USD . Mis oli kõigi aegade TRUAPT madalaim (ATL) hind? TRUAPT nägi ATL hinda summas 3.84 USD . Milline on TRUAPT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TRUAPT kauplemismaht on -- USD . Kas TRUAPT sel aastal kõrgemale ka suundub? TRUAPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRUAPT hinna ennustust

