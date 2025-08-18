Rohkem infot TRUAPT

TruFin Staked APT hind (TRUAPT)

1 TRUAPT/USD reaalajas hind:

$4.85
$4.85
-0.20%1D
TruFin Staked APT (TRUAPT) reaalajas hinnagraafik
TruFin Staked APT (TRUAPT) hinna teave (USD)

$ 4.85
$ 4.85
$ 5.02
$ 5.02
$ 4.85
$ 4.85$ 4.85

$ 5.02
$ 5.02$ 5.02

$ 15.37
$ 15.37$ 15.37

$ 3.84
$ 3.84$ 3.84

-0.21%

-0.53%

-0.53%

TruFin Staked APT (TRUAPT) reaalajas hind on $4.85. Viimase 24 tunni jooksul TRUAPT kaubeldud madalaim $ 4.85 ja kõrgeim $ 5.02 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRUAPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 15.37 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.84.

Lüliajalise tootluse osas on TRUAPT muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.21% 24 tunni vältel -0.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TruFin Staked APT (TRUAPT) – turuteave

$ 47.98M
$ 47.98M$ 47.98M

----

$ 47.98M
$ 47.98M$ 47.98M

9.89M
9.89M 9.89M

9,890,718.90016806
9,890,718.90016806 9,890,718.90016806

TruFin Staked APT praegune turukapitalisatsioon on $ 47.98M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRUAPT ringlev varu on 9.89M, mille koguvaru on 9890718.90016806. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 47.98M.

TruFin Staked APT (TRUAPT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TruFin Staked APT ja USD hinnamuutus $ -0.010266197305851.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TruFin Staked APT ja USD hinnamuutus $ -0.4980692950.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TruFin Staked APT ja USD hinnamuutus $ +0.3651002400.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TruFin Staked APT ja USD hinnamuutus $ -0.373129587280887.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.010266197305851-0.21%
30 päeva$ -0.4980692950-10.26%
60 päeva$ +0.3651002400+7.53%
90 päeva$ -0.373129587280887-7.14%

Mis on TruFin Staked APT (TRUAPT)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). - Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

TruFin Staked APT hinna ennustus (USD)

Kui palju on TruFin Staked APT (TRUAPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TruFin Staked APT (TRUAPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TruFin Staked APT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TruFin Staked APT hinna ennustust kohe!

TRUAPT kohalike valuutade suhtes

TruFin Staked APT (TRUAPT) tokenoomika

TruFin Staked APT (TRUAPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUAPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TruFin Staked APT (TRUAPT) kohta

Kui palju on TruFin Staked APT (TRUAPT) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRUAPT hind USD on 4.85 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRUAPT/USD hind?
Praegune hind TRUAPT/USD on $ 4.85. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TruFin Staked APT turukapitalisatsioon?
TRUAPT turukapitalisatsioon on $ 47.98M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRUAPT ringlev varu?
TRUAPT ringlev varu on 9.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRUAPT (ATH) hind?
TRUAPT saavutab ATH hinna summas 15.37 USD.
Mis oli kõigi aegade TRUAPT madalaim (ATL) hind?
TRUAPT nägi ATL hinda summas 3.84 USD.
Milline on TRUAPT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRUAPT kauplemismaht on -- USD.
Kas TRUAPT sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRUAPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRUAPT hinna ennustust.
