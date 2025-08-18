Mis on TRUE (TRUE)

Truemarkets is a decentralized prediction market platform that allows users to trade on the outcomes of real-world events using cryptocurrency. Built on the Base blockchain, it leverages smart contracts to ensure transparency and security. Users can buy and sell shares in different outcomes, with market prices reflecting the probability of an event occurring. Truemarkets covers a wide range of topics, including politics, sports, technology, and finance. It operates in a non-custodial manner, meaning users retain control of their funds, and settlements are handled through oracles that verify event outcomes. Unlike traditional betting platforms, Truemarkets is more of an information market where traders profit from correctly predicting real-world events rather than simply gambling.

TRUE kohalike valuutade suhtes

TRUE (TRUE) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TRUE (TRUE) kohta Kui palju on TRUE (TRUE) tänapäeval väärt? Reaalajas TRUE hind USD on 0.076192 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TRUE/USD hind? $ 0.076192 . Milline on TRUE turukapitalisatsioon? TRUE turukapitalisatsioon on $ 6.53M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TRUE ringlev varu? TRUE ringlev varu on 85.91M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRUE (ATH) hind? TRUE saavutab ATH hinna summas 0.146422 USD . Mis oli kõigi aegade TRUE madalaim (ATL) hind? TRUE nägi ATL hinda summas 0.01702555 USD . Milline on TRUE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TRUE kauplemismaht on -- USD . Kas TRUE sel aastal kõrgemale ka suundub? TRUE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

