1 TRUE/USD reaalajas hind:

$0.076192
$0.076192
+5.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
TRUE (TRUE) reaalajas hinnagraafik
TRUE (TRUE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.071983
$ 0.071983
24 h madal
$ 0.08979
$ 0.08979
24 h kõrge

$ 0.071983
$ 0.071983

$ 0.08979
$ 0.08979

$ 0.146422
$ 0.146422

$ 0.01702555
$ 0.01702555

-0.25%

+5.52%

-4.56%

-4.56%

TRUE (TRUE) reaalajas hind on $0.076192. Viimase 24 tunni jooksul TRUE kaubeldud madalaim $ 0.071983 ja kõrgeim $ 0.08979 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRUEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.146422 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01702555.

Lüliajalise tootluse osas on TRUE muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, +5.52% 24 tunni vältel -4.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TRUE (TRUE) – turuteave

$ 6.53M
$ 6.53M

--
--

$ 7.60M
$ 7.60M

85.91M
85.91M

100,000,000.0
100,000,000.0

TRUE praegune turukapitalisatsioon on $ 6.53M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRUE ringlev varu on 85.91M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.60M.

TRUE (TRUE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TRUE ja USD hinnamuutus $ +0.00398775.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TRUE ja USD hinnamuutus $ +0.0366520092.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TRUE ja USD hinnamuutus $ +0.1790577067.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TRUE ja USD hinnamuutus $ +0.048941379709200553.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00398775+5.52%
30 päeva$ +0.0366520092+48.10%
60 päeva$ +0.1790577067+235.01%
90 päeva$ +0.048941379709200553+179.60%

Mis on TRUE (TRUE)

Truemarkets is a decentralized prediction market platform that allows users to trade on the outcomes of real-world events using cryptocurrency. Built on the Base blockchain, it leverages smart contracts to ensure transparency and security. Users can buy and sell shares in different outcomes, with market prices reflecting the probability of an event occurring. Truemarkets covers a wide range of topics, including politics, sports, technology, and finance. It operates in a non-custodial manner, meaning users retain control of their funds, and settlements are handled through oracles that verify event outcomes. Unlike traditional betting platforms, Truemarkets is more of an information market where traders profit from correctly predicting real-world events rather than simply gambling.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TRUE (TRUE) allikas

Ametlik veebisait

TRUE hinna ennustus (USD)

Kui palju on TRUE (TRUE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TRUE (TRUE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TRUE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TRUE hinna ennustust kohe!

TRUE kohalike valuutade suhtes

TRUE (TRUE) tokenoomika

TRUE (TRUE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TRUE (TRUE) kohta

Kui palju on TRUE (TRUE) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRUE hind USD on 0.076192 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRUE/USD hind?
Praegune hind TRUE/USD on $ 0.076192. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TRUE turukapitalisatsioon?
TRUE turukapitalisatsioon on $ 6.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRUE ringlev varu?
TRUE ringlev varu on 85.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRUE (ATH) hind?
TRUE saavutab ATH hinna summas 0.146422 USD.
Mis oli kõigi aegade TRUE madalaim (ATL) hind?
TRUE nägi ATL hinda summas 0.01702555 USD.
Milline on TRUE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRUE kauplemismaht on -- USD.
Kas TRUE sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRUE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRUE hinna ennustust.
TRUE (TRUE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

