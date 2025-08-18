Mis on TruBadger (TRUBGR)

We believe that community is the commerce of the future. Imagine a tokenmunity coming together with the singular common focus of increasing the wealth of everyone involved! The blockchain is the perfect mechanism to allow this to happen. The TruBadger tokenomics allows the resources to assemble the best team that can then leverage the collective intelligence, finance, energy, network, and talent of the community and industry experts. We can develop innovations in the crypto and blockchain space and build out improved tools to make integration of the blockchain easier, more efficient, and accessible for all, allowing further expansion of the growth of the cryptoverse.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TruBadger (TRUBGR) allikas Ametlik veebisait

TruBadger hinna ennustus (USD)

Kui palju on TruBadger (TRUBGR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TruBadger (TRUBGR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TruBadger nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TruBadger hinna ennustust kohe!

TRUBGR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

TruBadger (TRUBGR) tokenoomika

TruBadger (TRUBGR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUBGR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TruBadger (TRUBGR) kohta Kui palju on TruBadger (TRUBGR) tänapäeval väärt? Reaalajas TRUBGR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TRUBGR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TRUBGR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TruBadger turukapitalisatsioon? TRUBGR turukapitalisatsioon on $ 534.05K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TRUBGR ringlev varu? TRUBGR ringlev varu on 405.47T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRUBGR (ATH) hind? TRUBGR saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade TRUBGR madalaim (ATL) hind? TRUBGR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TRUBGR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TRUBGR kauplemismaht on -- USD . Kas TRUBGR sel aastal kõrgemale ka suundub? TRUBGR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRUBGR hinna ennustust

TruBadger (TRUBGR) Olulised valdkonna uudised