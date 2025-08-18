Rohkem infot TRUBGR

TruBadger (TRUBGR)

TruBadger hind (TRUBGR)

Loendis mitteolevad

1 TRUBGR/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
TruBadger (TRUBGR) reaalajas hinnagraafik
TruBadger (TRUBGR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.34%

-2.34%

TruBadger (TRUBGR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TRUBGR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRUBGRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TRUBGR muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -2.34% viimase 7 päeva jooksul.

TruBadger (TRUBGR) – turuteave

$ 534.05K
$ 534.05K$ 534.05K

--
----

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

405.47T
405.47T 405.47T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

TruBadger praegune turukapitalisatsioon on $ 534.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRUBGR ringlev varu on 405.47T, mille koguvaru on 1.0e+15. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.32M.

TruBadger (TRUBGR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TruBadger ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TruBadger ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TruBadger ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TruBadger ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-7.49%
60 päeva$ 0-28.57%
90 päeva$ 0--

Mis on TruBadger (TRUBGR)

We believe that community is the commerce of the future. Imagine a tokenmunity coming together with the singular common focus of increasing the wealth of everyone involved! The blockchain is the perfect mechanism to allow this to happen. The TruBadger tokenomics allows the resources to assemble the best team that can then leverage the collective intelligence, finance, energy, network, and talent of the community and industry experts. We can develop innovations in the crypto and blockchain space and build out improved tools to make integration of the blockchain easier, more efficient, and accessible for all, allowing further expansion of the growth of the cryptoverse.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse TruBadger (TRUBGR) allikas

Ametlik veebisait

TruBadger hinna ennustus (USD)

Kui palju on TruBadger (TRUBGR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TruBadger (TRUBGR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TruBadger nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TruBadger hinna ennustust kohe!

TRUBGR kohalike valuutade suhtes

TruBadger (TRUBGR) tokenoomika

TruBadger (TRUBGR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUBGR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TruBadger (TRUBGR) kohta

Kui palju on TruBadger (TRUBGR) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRUBGR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRUBGR/USD hind?
Praegune hind TRUBGR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TruBadger turukapitalisatsioon?
TRUBGR turukapitalisatsioon on $ 534.05K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRUBGR ringlev varu?
TRUBGR ringlev varu on 405.47T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRUBGR (ATH) hind?
TRUBGR saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade TRUBGR madalaim (ATL) hind?
TRUBGR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TRUBGR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRUBGR kauplemismaht on -- USD.
Kas TRUBGR sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRUBGR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRUBGR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.