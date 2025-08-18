Rohkem infot TRONCHES

TRONCHES hind (TRONCHES)

1 TRONCHES/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
TRONCHES (TRONCHES) reaalajas hinnagraafik
TRONCHES (TRONCHES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.43%

+5.43%

TRONCHES (TRONCHES) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TRONCHES kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRONCHESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TRONCHES muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +5.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TRONCHES (TRONCHES) – turuteave

$ 26.86K
$ 26.86K$ 26.86K

--
----

$ 26.86K
$ 26.86K$ 26.86K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

TRONCHES praegune turukapitalisatsioon on $ 26.86K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRONCHES ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.86K.

TRONCHES (TRONCHES) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TRONCHES ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TRONCHES ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TRONCHES ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TRONCHES ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+18.24%
60 päeva$ 0+16.17%
90 päeva$ 0--

Mis on TRONCHES (TRONCHES)

"𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬" is a brilliant and ingenious fusion of three powerful concepts: Tron, Riches, and Trenches. This trinity encapsulates a profound narrative and vision within a single, memorable word. Combining these three elements, "𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬" tells a compelling story of journeying from the trenches through the Tron network to attain riches. It encapsulates the essence of resilience and ambition, suggesting that through commitment and leveraging the power of Tron blockchain, individuals can overcome obstacles and achieve extraordinary success.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TRONCHES (TRONCHES) allikas

Ametlik veebisait

TRONCHES hinna ennustus (USD)

Kui palju on TRONCHES (TRONCHES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TRONCHES (TRONCHES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TRONCHES nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TRONCHES hinna ennustust kohe!

TRONCHES kohalike valuutade suhtes

TRONCHES (TRONCHES) tokenoomika

TRONCHES (TRONCHES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRONCHES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TRONCHES (TRONCHES) kohta

Kui palju on TRONCHES (TRONCHES) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRONCHES hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRONCHES/USD hind?
Praegune hind TRONCHES/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TRONCHES turukapitalisatsioon?
TRONCHES turukapitalisatsioon on $ 26.86K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRONCHES ringlev varu?
TRONCHES ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRONCHES (ATH) hind?
TRONCHES saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade TRONCHES madalaim (ATL) hind?
TRONCHES nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TRONCHES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRONCHES kauplemismaht on -- USD.
Kas TRONCHES sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRONCHES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRONCHES hinna ennustust.
TRONCHES (TRONCHES) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.