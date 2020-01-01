TRON MASCOT (SUNTRON) tokenoomika

SunTron: Illuminating the Future of Meme Coins

SunTron is a community-driven meme coin that aims to bring fun, innovation, and value to the cryptocurrency space. By leveraging the power of social media and community engagement, SunTron strives to create a vibrant and supportive ecosystem for its holders.SunTron is built by the community, for the community. Our decisions are influenced by the collective voice of our holders.

Ametlik veebisait:
https://suntronmascot.meme

TRON MASCOT (SUNTRON) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage TRON MASCOT (SUNTRON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 709.55K
Koguvaru:
$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 1.00B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 709.55K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
Praegune hind:
$ 0.00070954
TRON MASCOT (SUNTRON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

TRON MASCOT (SUNTRON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SUNTRON tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SUNTRON tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SUNTRON tokeni tokenoomikat, avastage SUNTRON tokeni reaalajas hinda!

SUNTRON – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu SUNTRON võiks suunduda? Meie SUNTRON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.