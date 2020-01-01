TROLLI CTO (TROLLICTO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TROLLI CTO (TROLLICTO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TROLLI CTO (TROLLICTO) teave $TROLLICTO is a community owned token that was created after 6ix9ine scammed his fans with his original coin. You can invest with confidence knowing that we're fully audited & doxxed/KYC'd so you won't have to worry about falling victim to another rugpull or scam. We are the only official TROLLI token. Don't trust any other links or sites. Now let's run this up as a community & make back what was lost plus more! 0/0 Buy/Sell Tax 8% of the Supply has been Burned - We are fully audited & doxxed/KYC'd. Let's run this up! Ametlik veebisait: https://trollicto.xyz/ Ostke TROLLICTO kohe!

TROLLI CTO (TROLLICTO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TROLLI CTO (TROLLICTO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.91K $ 23.91K $ 23.91K Koguvaru: $ 919.04M $ 919.04M $ 919.04M Ringlev varu: $ 919.04M $ 919.04M $ 919.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.91K $ 23.91K $ 23.91K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave TROLLI CTO (TROLLICTO) hinna kohta

TROLLI CTO (TROLLICTO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TROLLI CTO (TROLLICTO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TROLLICTO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TROLLICTO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TROLLICTO tokeni tokenoomikat, avastage TROLLICTO tokeni reaalajas hinda!

TROLLICTO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TROLLICTO võiks suunduda? Meie TROLLICTO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TROLLICTO tokeni hinna ennustust kohe!

