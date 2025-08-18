Rohkem infot TROLLICTO

TROLLI CTO logo

TROLLI CTO hind (TROLLICTO)

Loendis mitteolevad

1 TROLLICTO/USD reaalajas hind:

--
----
-1.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
TROLLI CTO (TROLLICTO) reaalajas hinnagraafik
TROLLI CTO (TROLLICTO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.68%

+2.29%

+2.29%

TROLLI CTO (TROLLICTO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TROLLICTO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TROLLICTOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TROLLICTO muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.68% 24 tunni vältel +2.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TROLLI CTO (TROLLICTO) – turuteave

$ 23.46K
$ 23.46K$ 23.46K

--
----

$ 23.46K
$ 23.46K$ 23.46K

919.04M
919.04M 919.04M

919,037,310.729764
919,037,310.729764 919,037,310.729764

TROLLI CTO praegune turukapitalisatsioon on $ 23.46K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TROLLICTO ringlev varu on 919.04M, mille koguvaru on 919037310.729764. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.46K.

TROLLI CTO (TROLLICTO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TROLLI CTO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TROLLI CTO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TROLLI CTO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TROLLI CTO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.68%
30 päeva$ 0+1.69%
60 päeva$ 0+18.03%
90 päeva$ 0--

Mis on TROLLI CTO (TROLLICTO)

$TROLLICTO is a community owned token that was created after 6ix9ine scammed his fans with his original coin. You can invest with confidence knowing that we're fully audited & doxxed/KYC'd so you won't have to worry about falling victim to another rugpull or scam. We are the only official TROLLI token. Don't trust any other links or sites. Now let's run this up as a community & make back what was lost plus more! 0/0 Buy/Sell Tax 8% of the Supply has been Burned - We are fully audited & doxxed/KYC'd. Let's run this up!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TROLLI CTO (TROLLICTO) allikas

Ametlik veebisait

TROLLI CTO hinna ennustus (USD)

Kui palju on TROLLI CTO (TROLLICTO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TROLLI CTO (TROLLICTO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TROLLI CTO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TROLLI CTO hinna ennustust kohe!

TROLLICTO kohalike valuutade suhtes

TROLLI CTO (TROLLICTO) tokenoomika

TROLLI CTO (TROLLICTO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TROLLICTO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TROLLI CTO (TROLLICTO) kohta

Kui palju on TROLLI CTO (TROLLICTO) tänapäeval väärt?
Reaalajas TROLLICTO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TROLLICTO/USD hind?
Praegune hind TROLLICTO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TROLLI CTO turukapitalisatsioon?
TROLLICTO turukapitalisatsioon on $ 23.46K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TROLLICTO ringlev varu?
TROLLICTO ringlev varu on 919.04M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TROLLICTO (ATH) hind?
TROLLICTO saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade TROLLICTO madalaim (ATL) hind?
TROLLICTO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TROLLICTO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TROLLICTO kauplemismaht on -- USD.
Kas TROLLICTO sel aastal kõrgemale ka suundub?
TROLLICTO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TROLLICTO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.