trollbox (TOX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi trollbox (TOX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

trollbox (TOX) teave A Trollbox is a chat facility that can often be found on Cryptocurrency exchanges. The term trollbox is synonymous with Crypto markets. Trollbox chat activity often follow market conditions and can help users discover new trades and positions or express jubilation or despair. Ametlik veebisait: https://trollbox.io/ Ostke TOX kohe!

trollbox (TOX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage trollbox (TOX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.01K $ 16.01K $ 16.01K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 650.66M $ 650.66M $ 650.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 24.60K $ 24.60K $ 24.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00562279 $ 0.00562279 $ 0.00562279 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave trollbox (TOX) hinna kohta

trollbox (TOX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud trollbox (TOX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TOX tokeni tokenoomikat, avastage TOX tokeni reaalajas hinda!

TOX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TOX võiks suunduda? Meie TOX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TOX tokeni hinna ennustust kohe!

