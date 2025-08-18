Mis on Trog (TROG)

Trog the Trump Frog

Üksuse Trog (TROG) allikas Ametlik veebisait

Trog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Trog (TROG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Trog (TROG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Trog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

TROG kohalike valuutade suhtes

Trog (TROG) tokenoomika

Trog (TROG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TROG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Trog (TROG) kohta Kui palju on Trog (TROG) tänapäeval väärt? Reaalajas TROG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TROG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TROG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Trog turukapitalisatsioon? TROG turukapitalisatsioon on $ 1.86M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TROG ringlev varu? TROG ringlev varu on 420.69B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TROG (ATH) hind? TROG saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade TROG madalaim (ATL) hind? TROG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TROG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TROG kauplemismaht on -- USD . Kas TROG sel aastal kõrgemale ka suundub? TROG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TROG hinna ennustust

