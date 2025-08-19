Rohkem infot TRM

1 TRM/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
TRM (TRM) reaalajas hinnagraafik
TRM (TRM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00064632
$ 0.00064632$ 0.00064632

$ 0.00000331
$ 0.00000331$ 0.00000331

--

--

0.00%

0.00%

TRM (TRM) reaalajas hind on $0.00000334. Viimase 24 tunni jooksul TRM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00064632 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000331.

Lüliajalise tootluse osas on TRM muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TRM (TRM) – turuteave

$ 3.26K
$ 3.26K$ 3.26K

--
----

$ 3.26K
$ 3.26K$ 3.26K

974.11M
974.11M 974.11M

974,106,119.1714491
974,106,119.1714491 974,106,119.1714491

TRM praegune turukapitalisatsioon on $ 3.26K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRM ringlev varu on 974.11M, mille koguvaru on 974106119.1714491. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.26K.

TRM (TRM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TRM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TRM ja USD hinnamuutus $ 0.0000000000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TRM ja USD hinnamuutus $ -0.0000004997.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TRM ja USD hinnamuutus $ -0.000000946860959769055.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0.00000000000.00%
60 päeva$ -0.0000004997-14.96%
90 päeva$ -0.000000946860959769055-22.08%

Mis on TRM (TRM)

Hold $TRM = Earn USDT Reward Mechanism: A 5% tax is applied to every transaction and redistributed automatically as USDT rewards to eligible holders. Hold at least 100K TRM to receive rewards. A revolutionary token designed to bring you stable, automatic rewards in the ever-changing crypto market. This fee is automatically converted into USDT and distributed among holders who maintain a balance of at least 100K TRM.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TRM (TRM) allikas

Ametlik veebisait

TRM hinna ennustus (USD)

Kui palju on TRM (TRM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TRM (TRM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TRM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TRM hinna ennustust kohe!

TRM (TRM) tokenoomika

TRM (TRM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TRM (TRM) kohta

Kui palju on TRM (TRM) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRM hind USD on 0.00000334 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRM/USD hind?
Praegune hind TRM/USD on $ 0.00000334. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TRM turukapitalisatsioon?
TRM turukapitalisatsioon on $ 3.26K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRM ringlev varu?
TRM ringlev varu on 974.11M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRM (ATH) hind?
TRM saavutab ATH hinna summas 0.00064632 USD.
Mis oli kõigi aegade TRM madalaim (ATL) hind?
TRM nägi ATL hinda summas 0.00000331 USD.
Milline on TRM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRM kauplemismaht on -- USD.
Kas TRM sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRM hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.