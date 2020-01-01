Tritcoin (TRIT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tritcoin (TRIT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tritcoin (TRIT) teave $TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp's quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts. Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy. Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications. Ametlik veebisait: https://tritcoin.vercel.app Valge raamat: https://finalprotocol.vercel.app/whitepaper

Tritcoin (TRIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tritcoin (TRIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 126.87K $ 126.87K $ 126.87K Koguvaru: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M Ringlev varu: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 126.87K $ 126.87K $ 126.87K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00304583 $ 0.00304583 $ 0.00304583 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00012724 $ 0.00012724 $ 0.00012724 Lisateave Tritcoin (TRIT) hinna kohta

Tritcoin (TRIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tritcoin (TRIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRIT tokeni tokenoomikat, avastage TRIT tokeni reaalajas hinda!

