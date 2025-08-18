Mis on Tritcoin (TRIT)

$TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp’s quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts. Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy. Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Tritcoin (TRIT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Tritcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tritcoin (TRIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tritcoin (TRIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tritcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tritcoin hinna ennustust kohe!

TRIT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Tritcoin (TRIT) tokenoomika

Tritcoin (TRIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tritcoin (TRIT) kohta Kui palju on Tritcoin (TRIT) tänapäeval väärt? Reaalajas TRIT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TRIT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TRIT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Tritcoin turukapitalisatsioon? TRIT turukapitalisatsioon on $ 134.42K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TRIT ringlev varu? TRIT ringlev varu on 999.24M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRIT (ATH) hind? TRIT saavutab ATH hinna summas 0.00304583 USD . Mis oli kõigi aegade TRIT madalaim (ATL) hind? TRIT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TRIT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TRIT kauplemismaht on -- USD . Kas TRIT sel aastal kõrgemale ka suundub? TRIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRIT hinna ennustust

Tritcoin (TRIT) Olulised valdkonna uudised