Tritcoin logo

Tritcoin hind (TRIT)

Loendis mitteolevad

1 TRIT/USD reaalajas hind:

$0.0001346
$0.0001346$0.0001346
+18.90%1D
USD
Tritcoin (TRIT) reaalajas hinnagraafik
Tritcoin (TRIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00304583
$ 0.00304583$ 0.00304583

$ 0
$ 0$ 0

+0.55%

+18.97%

+12.84%

+12.84%

Tritcoin (TRIT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TRIT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00304583 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TRIT muutunud +0.55% viimase tunni jooksul, +18.97% 24 tunni vältel +12.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tritcoin (TRIT) – turuteave

$ 134.42K
$ 134.42K$ 134.42K

--
----

$ 134.42K
$ 134.42K$ 134.42K

999.24M
999.24M 999.24M

999,241,190.492091
999,241,190.492091 999,241,190.492091

Tritcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 134.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRIT ringlev varu on 999.24M, mille koguvaru on 999241190.492091. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 134.42K.

Tritcoin (TRIT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tritcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tritcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tritcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tritcoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+18.97%
30 päeva$ 0-29.23%
60 päeva$ 0-34.04%
90 päeva$ 0--

Mis on Tritcoin (TRIT)

$TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp’s quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts. Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy. Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications.

Üksuse Tritcoin (TRIT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Tritcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tritcoin (TRIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tritcoin (TRIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tritcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tritcoin hinna ennustust kohe!

TRIT kohalike valuutade suhtes

Tritcoin (TRIT) tokenoomika

Tritcoin (TRIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tritcoin (TRIT) kohta

Kui palju on Tritcoin (TRIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRIT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRIT/USD hind?
Praegune hind TRIT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tritcoin turukapitalisatsioon?
TRIT turukapitalisatsioon on $ 134.42K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRIT ringlev varu?
TRIT ringlev varu on 999.24M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRIT (ATH) hind?
TRIT saavutab ATH hinna summas 0.00304583 USD.
Mis oli kõigi aegade TRIT madalaim (ATL) hind?
TRIT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TRIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRIT kauplemismaht on -- USD.
Kas TRIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRIT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:33:34 (UTC+8)

