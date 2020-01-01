Trisolaris (TRI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Trisolaris (TRI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Trisolaris (TRI) teave TriSolaris is a decentralized exchange (DEX) on the Near blockchain, running on NEAR’s Aurora engine. TriSolaris delivers high-speed trading to users at less than a fraction of the cost of Ethereum or any Ethereum L2 Ametlik veebisait: https://www.trisolaris.io/ Ostke TRI kohe!

Trisolaris (TRI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Trisolaris (TRI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 175.05K $ 175.05K $ 175.05K Koguvaru: $ 498.10M $ 498.10M $ 498.10M Ringlev varu: $ 333.11M $ 333.11M $ 333.11M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 261.75K $ 261.75K $ 261.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.19 $ 3.19 $ 3.19 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00052333 $ 0.00052333 $ 0.00052333 Lisateave Trisolaris (TRI) hinna kohta

Trisolaris (TRI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Trisolaris (TRI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRI tokeni tokenoomikat, avastage TRI tokeni reaalajas hinda!

TRI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TRI võiks suunduda? Meie TRI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TRI tokeni hinna ennustust kohe!

