Trisolaris logo

Trisolaris hind (TRI)

Loendis mitteolevad

1 TRI/USD reaalajas hind:

$0.00053798
$0.00053798$0.00053798
-5.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Trisolaris (TRI) reaalajas hinnagraafik
Trisolaris (TRI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.19
$ 3.19$ 3.19

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

-5.12%

-7.39%

-7.39%

Trisolaris (TRI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TRI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.19 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TRI muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, -5.12% 24 tunni vältel -7.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Trisolaris (TRI) – turuteave

$ 178.95K
$ 178.95K$ 178.95K

--
----

$ 267.71K
$ 267.71K$ 267.71K

332.64M
332.64M 332.64M

497,627,093.5947575
497,627,093.5947575 497,627,093.5947575

Trisolaris praegune turukapitalisatsioon on $ 178.95K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRI ringlev varu on 332.64M, mille koguvaru on 497627093.5947575. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 267.71K.

Trisolaris (TRI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Trisolaris ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Trisolaris ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Trisolaris ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Trisolaris ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.12%
30 päeva$ 0-0.43%
60 päeva$ 0+3.58%
90 päeva$ 0--

Mis on Trisolaris (TRI)

TriSolaris is a decentralized exchange (DEX) on the Near blockchain, running on NEAR’s Aurora engine. TriSolaris delivers high-speed trading to users at less than a fraction of the cost of Ethereum or any Ethereum L2

Üksuse Trisolaris (TRI) allikas

Ametlik veebisait

Trisolaris hinna ennustus (USD)

Kui palju on Trisolaris (TRI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Trisolaris (TRI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Trisolaris nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Trisolaris hinna ennustust kohe!

TRI kohalike valuutade suhtes

Trisolaris (TRI) tokenoomika

Trisolaris (TRI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Trisolaris (TRI) kohta

Kui palju on Trisolaris (TRI) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRI/USD hind?
Praegune hind TRI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Trisolaris turukapitalisatsioon?
TRI turukapitalisatsioon on $ 178.95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRI ringlev varu?
TRI ringlev varu on 332.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRI (ATH) hind?
TRI saavutab ATH hinna summas 3.19 USD.
Mis oli kõigi aegade TRI madalaim (ATL) hind?
TRI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TRI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRI kauplemismaht on -- USD.
Kas TRI sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.