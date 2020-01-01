trilly (TRILLY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi trilly (TRILLY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

trilly (TRILLY) teave $TRILLY is a meme-based cryptocurrency project on the Solana blockchain, inspired by the concept of a cute cat on a mission to be worth trillions. The primary purpose of $TRILLY is to bring fun and engagement to the cryptocurrency community while aiming for significant growth in value. By leveraging the popularity of meme culture, $TRILLY attracts and retains a vibrant community of supporters and investors. The utility of $TRILLY includes community building, encouraging the creation and sharing of memes featuring the $TRILLY cat to enhance community interaction, token trading Solana, and offering rewards to community members for participation in events and activities, promoting token holding and usage. Ametlik veebisait: https://trillysol.lol/ Ostke TRILLY kohe!

trilly (TRILLY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage trilly (TRILLY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.70K $ 14.70K $ 14.70K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.70K $ 14.70K $ 14.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00295799 $ 0.00295799 $ 0.00295799 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave trilly (TRILLY) hinna kohta

trilly (TRILLY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud trilly (TRILLY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRILLY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRILLY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRILLY tokeni tokenoomikat, avastage TRILLY tokeni reaalajas hinda!

TRILLY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TRILLY võiks suunduda? Meie TRILLY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TRILLY tokeni hinna ennustust kohe!

