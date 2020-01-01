TridentDAO (PSI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TridentDAO (PSI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TridentDAO (PSI) teave Ametlik veebisait: https://trident.game Ostke PSI kohe!

TridentDAO (PSI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TridentDAO (PSI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.02K $ 8.02K $ 8.02K Koguvaru: $ 9.44M $ 9.44M $ 9.44M Ringlev varu: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.11K $ 36.11K $ 36.11K Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.27 $ 9.27 $ 9.27 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00180134 $ 0.00180134 $ 0.00180134 Praegune hind: $ 0.00382306 $ 0.00382306 $ 0.00382306 Lisateave TridentDAO (PSI) hinna kohta

TridentDAO (PSI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TridentDAO (PSI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PSI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PSI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PSI tokeni tokenoomikat, avastage PSI tokeni reaalajas hinda!

PSI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PSI võiks suunduda? Meie PSI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PSI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!